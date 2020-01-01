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Стоматологическая клиника в Набережных Челнах

Гуд Дентал — это не просто стоматология, а современная клиника, идущая в ногу со временем. Это место, где симбиоз из высококвалифицированных специалистов и современного оборудования могут реализовать любые задачи пациентов. Наши доктора регулярно проходят обучение для того, чтобы оставаться лучшими, а оборудование отвечает самым высоким требованиям. К каждому пациенту представляется уникальный подход и ответственная работа врачей. Мы дорожим своими пациентами и выполненными работами, о чем говорят наши долгосрочные результаты.

Подробнее о нас
Стоматологическая клиника в Набережных Челнах
Наши руководители

Ильин Станислав Владимирович, главный врач

Никитин Павел Валерьевич, руководитель
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Почему выбирают клинику «Гуд Дентал»
Опыт и компетенция стоматологии в Челнах
Опыт и компетенция
У нас работают врачи с практическим опытом более 5 лет
Удобное расположение челнинской стоматологии
Удобное расположение
Расположены в удобном месте в центре города
Высококлассные материалы стоматологии в Набережных Челнах
Высококлассные материалы
Лучшие высококлассные материалы из Германии и Швейцарии
Командная работа врачей стоматологии Челнов
Командная работа врачей
Многопрофильная команда врачей обеспечит вам полный спектр стоматологической помощи
Место, где мы преображаем Ваши улыбки в приятной и непринужденной атмосфере с использованием передовых технологий в стоматологии, а самое главное — без боли.
Отзывы наших пациентов
Как нас найти
place
Набережные Челны
Набережночелнинский пр-т 54
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Наш телефон
+7 8552 92-10-01
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Наша почта
stom@gooddental.ru
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ПН–СБ 9:00–20:00, СБ 9:00–17:00
воскресенье — выходной